KAYSERİ Bilim Merkezi 2024'te 134 bin kişiyi ağırladı

Kayseri Bilim Merkezi, 2024 yılında 134 bin 670 ziyaretçiyi ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren ve Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Bilim Merkezi, 1 yılda 134 bin 670 kişiye ev sahipliği yaptı.

Bilim Merkezine gelenler yıl boyunca deprem simülatörü, kasırga deneyimi, G-kuvveti bisikleti, keşif kulesi gibi etkinliklerle bilim ve teknolojiyi eğlenceli şekilde keşfetti.