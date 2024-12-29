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        KAYSERİ Bilim Merkezi 2024'te 134 bin kişiyi ağırladı

        Kayseri Bilim Merkezi, 2024 yılında 134 bin 670 ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 14:34 Güncelleme: 29.12.2024 - 14:43
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        KAYSERİ Bilim Merkezi 2024'te 134 bin kişiyi ağırladı
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        Kayseri Bilim Merkezi, 2024 yılında 134 bin 670 ziyaretçiyi ağırladı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren ve Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Bilim Merkezi, 1 yılda 134 bin 670 kişiye ev sahipliği yaptı.

        Bilim Merkezine gelenler yıl boyunca deprem simülatörü, kasırga deneyimi, G-kuvveti bisikleti, keşif kulesi gibi etkinliklerle bilim ve teknolojiyi eğlenceli şekilde keşfetti.

        Merkezde, lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklar için düzenlenen etkinlikler, özel gereksinimli bireyler için gerçekleştirilen özel programlar ve yaz bilim kampı gibi sosyal sorumluluk projeleri de ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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