ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:KadirHas Kongre Merkezi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Sertan Kırklar, Samet Biner
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 5, Dangerfield 10, Doğa Adıcan 5, Gonca Karataş 2, Meltem Avcı, Powers 20, Diallo 8, Fall 17
BOTAŞ: Cuic 3, Rana Uçar, Işık Su Güven, Büşra Akbaş 12, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Melike Yalçınkaya, Dantas 18, Cave 18, Allen 8
1. Periyot: 17-19
Devre: 26-37
3. Periyot: 46-53
KAYSERİ
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