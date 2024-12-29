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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 18:12 Güncelleme: 29.12.2024 - 18:22
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:KadirHas Kongre Merkezi

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Sertan Kırklar, Samet Biner

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 5, Dangerfield 10, Doğa Adıcan 5, Gonca Karataş 2, Meltem Avcı, Powers 20, Diallo 8, Fall 17

        BOTAŞ: Cuic 3, Rana Uçar, Işık Su Güven, Büşra Akbaş 12, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Melike Yalçınkaya, Dantas 18, Cave 18, Allen 8

        1. Periyot: 17-19

        Devre: 26-37

        3. Periyot: 46-53

        KAYSERİ

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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