Kayseri'de aranan 7 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı

Ayrıca, 3 hacizli otomobilin ele geçirildiği çalışmalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, ruhsatsız 2 tüfek ve 107 fişek ele geçirildi.

Toplam 45 ekip ve 145 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 399 araç ve 6 bin 526 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

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