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        Kayseri'de aranan 7 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 7 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:13
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        Kayseri'de aranan 7 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 7 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "şok uygulama" yaptı.

        Toplam 45 ekip ve 145 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 399 araç ve 6 bin 526 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

        Uygulamada, üzerinde uyuşturucu bulunan 6 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı, 9 yoklama kaçağına işlem yapıldı.

        Ayrıca, 3 hacizli otomobilin ele geçirildiği çalışmalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, ruhsatsız 2 tüfek ve 107 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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