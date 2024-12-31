Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 6 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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