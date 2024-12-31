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        Erciyes'te meşaleli yeni yıl kutlaması

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yeni yıl etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 21:40 Güncelleme: 31.12.2024 - 21:58
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        Erciyes'te meşaleli yeni yıl kutlaması
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        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yeni yıl etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılan yerli ve yabancı yaklaşık 1200 turist, Erciyes A.Ş. tarafından organize edilen havai fişek gösterisini izledi, meşaleli kayak şovuna katıldı.

        Kimi ziyaretçiler gece kayağı yaparken, kimileri yakılan ateş etrafında toplanarak yeni yılı bekledi.

        Etkinliğe köpeği "Çakıl" ile katılan Batuhan Sucu, yılbaşı tatili için İstanbul'dan Erciyes Kayak Merkezi'ne geldiğini kaydetti.

        Düzenlenen meşaleli kayak şovunun çok güzel ve eğlenceli olduğunu belirten Sucu, "Burası gerçekten çok güzel. Dağlar ve pistler harika. Herkesi bekliyoruz. Meşaleli kayak çok güzeldi. İnanılmaz bir tecrübeydi. Artık her yıl buradayız. Çakıl ile iki kez kaydık, kayak yapmayı o da sevdi. İnsanları izliyor." dedi.

        Konya'dan gelen Sahure Nur Dede ise normalde spor ile alakası olmamasına rağmen kayak antrenörü olan eşiyle birlikte her yılbaşı Erciyes'e geldiklerini söyledi.

        Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerden çok keyif aldıklarını belirten Dede, şunları kaydetti:

        "Gece kayağı çok güzel bir etkinlik. Güzel atmosfer oluyor. Meşalelerle aşağı inmek insana kendisini özel hissettiriyor. Biz de bu histen faydalanıyoruz. Erciyes çok güzel. Özellikle pistleri çok profesyonel. Başka yerlerde bu kadar pist olanağı sağlanmıyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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