Kayseri'de belediyeye ait bankı yakan 3 şüpheli yakalandı
Kayseri'de belediyeye ait bankı yaktıkları belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de belediyeye ait bankı yaktıkları belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Gökkent Mahallesi'ndeki bir parkta ateş yakıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Adrese giden ekipler, D.R. (18), A.B. (18) ve Y.K'nin (19) belediyeye ait bankı yaktığını tespit etti.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "kamu malına zarar vermek" suçundan adli işlem başlatıldı.
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