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        Kocasinan Belediyesi, atölyelerinde ürettiği bank ve kamelyalar ile tasarruf sağlıyor

        Kocasinan Belediyesinin atölyelerinde kendi imkanlarıyla ürettiği bank ve kamelyalar, park ve bahçelerde vatandaşların hizmetine sunulurken, ekonomik olarak da tasarruf sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:00 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:09
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        Kocasinan Belediyesi, atölyelerinde ürettiği bank ve kamelyalar ile tasarruf sağlıyor
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        Kocasinan Belediyesinin atölyelerinde kendi imkanlarıyla ürettiği bank ve kamelyalar, park ve bahçelerde vatandaşların hizmetine sunulurken, ekonomik olarak da tasarruf sağlıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ihtiyacı olan bank ve kamelyaları kendi imkanlarıyla üretiyor.

        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, birçok atölyenin bir arada bulunduğu bakım merkezi sayesinde çalışmaların hızlı, kaliteli, verimli ve ekonomik hale getirildiğini ifade etti.

        Atölyelerin bir sanayi sitesi gibi çalıştığını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Atölyelerimizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılıyor ve bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Özellikle burada istihdam sağlayarak ülkemize hizmet ediyoruz. Atölyemizde parklar, bahçeler ve kamusal alanlarda kullanılmak üzere oturma bankları, kamelyalar ve birçok başka ürünü onarıp yeniliyoruz. Ayrıca çöp konteynerlerini tamir ediyor, boyuyor ve yeniden kullanıma sunuyoruz. Bu sayede önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz ve belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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