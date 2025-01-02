Kocasinan Belediyesi, atölyelerinde ürettiği bank ve kamelyalar ile tasarruf sağlıyor

Kocasinan Belediyesinin atölyelerinde kendi imkanlarıyla ürettiği bank ve kamelyalar, park ve bahçelerde vatandaşların hizmetine sunulurken, ekonomik olarak da tasarruf sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ihtiyacı olan bank ve kamelyaları kendi imkanlarıyla üretiyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, birçok atölyenin bir arada bulunduğu bakım merkezi sayesinde çalışmaların hızlı, kaliteli, verimli ve ekonomik hale getirildiğini ifade etti.