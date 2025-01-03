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        Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 43 bin 852 lira ceza

        Kayseri'de, yüksek sesle müzik dinleyerek vatandaşları rahatsız eden sürücüye 43 bin 852 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:58
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        Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 43 bin 852 lira ceza
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        Kayseri'de, yüksek sesle müzik dinleyerek vatandaşları rahatsız eden sürücüye 43 bin 852 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda yer alan "son ses müzikle mahalleye rahatsızlık verdi" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan incelemede otomobili tespit eden ekipler, sürücüye "yüksek sesle müzik dinlemek", "araçtan çöp atmak", "mevzuata uygun olmayan ışık donanımı" ile "sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmak ve kullanılmasına izin vermek" suçlarından 43 bin 852 lira cezai işlem uyguladı.

        Sürücü hakkında, "halkın huzur ve sükununu bozmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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