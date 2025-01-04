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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 00:22 Güncelleme: 04.01.2025 - 00:22
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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin yakalanması çalışma başlattı.

        Firari hükümlü H.D. (30) belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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