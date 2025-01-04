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        Kayseri'de kayıp olarak aranan kişi parkta ölü bulundu

        Kayseri'de 5 gündür kayıp olarak aranan kişi parkta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 15:43 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:49
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        Kayseri'de kayıp olarak aranan kişi parkta ölü bulundu
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        Kayseri'de 5 gündür kayıp olarak aranan kişi parkta ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesindeki Beştepeler Mesire Alanı'nda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, başından tabancayla vurulan Soner Şener'in (36) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şener'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

        Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şener'in ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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