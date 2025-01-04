Kayseri'de Sarıkamış Şehitlerini anma programı düzenledi

Daha sonra Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Metin ve Osman Ulubaş Fen Lisesi tarih öğretmeni Serdar Kozan tarafından "Sarıkamış Harekatı" konulu konferans verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitlere için dua edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Genç KAYMEK TOKİ Tesisi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, KAYMEK eğitmen ve kursiyerleriyle vatandaşlar katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında "Beyaz Hüznün Adı: Sarıkamış" programı düzenlendi.

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