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        Kayseri'de 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 22:12 Güncelleme: 04.01.2025 - 22:12
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        Kayseri'de 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Ekiplerin bu kapsamda yürüttükleri çalışmalarda, sırt çantasında 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 1 şüpheli yakalandı.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        Çiçek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Bu şehre ve gençliğimizin geleceğine verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasındayız. Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacak ve hiç bir gencimizi feda etmeyeceğiz. Jandarmamız, yaptığı operasyonla yakaladığı şahsın üzerinde bulduğu 6 kilogram metamfetamin maddesinin şehrimiz sokaklarında satılmasını engelledi. Yakalanan şahsın savcılığa sevk işlemleri tamamlanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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