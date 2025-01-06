Talas'ta "Yazar Okulu Seminerleri" başladı

Talas Belediyesince düzenlenen "Yazar Okulu Seminerleri" kapsamında eğitimci yazar Rafet Ural, gençler ve çocuklarla birikimlerini paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yazar Okulu Seminerleri" programında okurlarıyla buluşan eğitim yazar Ural, çocuk edebiyatıyla çocuk ve gençlere bilgi verdi.