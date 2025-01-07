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        Kayserispor-Galatasaray maçında tribün olaylarına karışan 10 taraftar gözaltına alındı

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sırasında sahada ve tribünde çıkan olaylara ilişkin 10 taraftar gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 09:25 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:25
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        Kayserispor-Galatasaray maçında tribün olaylarına karışan 10 taraftar gözaltına alındı
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sırasında sahada ve tribünde çıkan olaylara ilişkin 10 taraftar gözaltına alındı.

        Polis ekipleri, 22 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında tribünde başlayan olaylarla ilişkin çalışma yaptı.

        Olaylara karıştıkları tespit edilen 10 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Taraftarların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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