Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 10 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hakkında 10 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında 10 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.K. (27) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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