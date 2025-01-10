Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan 22 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'nin (27) yolcu treninde olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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