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        Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan 22 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:40 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:40
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        Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan 22 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan 22 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'nin (27) yolcu treninde olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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