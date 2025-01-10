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        Kayseri'den kısa kısa

        Talas Belediyesi tarafından genç nesillere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla açılan "Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi"ni bir yılda 130 bin 852 kişi gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:49 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:49
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Talas Belediyesi tarafından genç nesillere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla açılan "Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi"ni bir yılda 130 bin 852 kişi gezdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanı'nda bulunan tarihi Osmanlı Kültür Sokağı girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müze, açıldığı günden bu yana her yaştan ve kesimden vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

        Geçen yıl Çanakkale Kara Savaşları'nın yıldönümü olan 9 Ocak'ta hizmete giren müzeyi bir yılda 130 bin 852 kişi gezdi.

        Toplam 5 bölümün yer aldığı binada 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve seminer salonu bulunuyor. Müzede Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair 6 bin parça özel eser de yer alıyor.

        Öte yandan 5 bin 400 kitabın bulunduğu müze ücretsiz şekilde gezilebiliyor.

        - Savunma Sanayii heyeti Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi için toplandı

        Savunma Sanayi heyeti Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi için Melikgazi'de toplandı.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Savunma Sanayii Akademisi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş, Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Taştan, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN üst düzey yöneticileri ile toplantı gerçekleştirdi.

        Toplantıda Eylül 2025’te açılışı planlanan Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi için yapılacak işbirlikleri değerlendirildi.

        Başkan Palancıoğlu, Kayseri'nin 100 yıl önce başlayan havacılık hikayesinin, havacılıkla ilgili çalışmaların bu lise ile yeniden alevleneceğini belirtti.

        Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Karataş ise eylül ayında açılacak lisenin, sadece bölgeye değil ülkeye de çok önemli bir rol model okul olacağını kaydetti.

        - Başkan Özdoğan, görme engelli yeni çifti ziyaret etti

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 6 Aralık 2024'te dünya evine giren görme engelli Fatma ve Suat Dağ çiftini evlerinde ziyaret etti.

        Özdoğan, çifte hayırlı olsun dileklerini ileterek, onların hayat mücadelesine her zaman destek vermekten gurur duyduklarını belirtti.

        Dağ çifti de ziyaretlerinden dolayı Başkan Özdoğan'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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