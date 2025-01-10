Kayseri'de 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği (JASAT) ve Kocasinan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 5 hırsızlık, 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 10 aydır aranan ve 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki annesinin evinde kalan M.Ç, görevli jandarma personelini dışarda görünce binanın ikinci katından aşağı atladı.

Odun ve demir parçalarının üzerine düşerek yaralanan M.Ç, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan M.Ç, tedavisinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.