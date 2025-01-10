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        Kayseri'de 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:15 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:52
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        Kayseri'de 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği (JASAT) ve Kocasinan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 5 hırsızlık, 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 10 aydır aranan ve 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki annesinin evinde kalan M.Ç, görevli jandarma personelini dışarda görünce binanın ikinci katından aşağı atladı.

        Odun ve demir parçalarının üzerine düşerek yaralanan M.Ç, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sağlık durumu iyi olan M.Ç, tedavisinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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