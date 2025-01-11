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        Kayserispor-Samsunspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Reeder Samsunspor'a 1-0 yenilen Bellona Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Bazen olmayınca olmuyor. Bugün de öyle oldu, üzgünüz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 16:54 Güncelleme: 11.01.2025 - 16:54
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        Kayserispor-Samsunspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Reeder Samsunspor'a 1-0 yenilen Bellona Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Bazen olmayınca olmuyor. Bugün de öyle oldu, üzgünüz." dedi.

        Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken, kazanmak için çıktıkları bir karşılaşmayı mağlup bitirdikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Bütün hafta kurgu, şablon çalıştıklarını aktaran Kaloğlu, ancak 1'inci dakikada bireysel hata sonucu maçta geriye düşmeleriyle müsabakanın bambaşka bir hal aldığını ifade etti.

        Düşündüklerini yapamadıklarını belirten Kaloğlu, "İlk yarı özellikle maça geride başlamak bizi etkiledi. Uzun zamandır aşağılardayız. Bu da çocukların üzerinde stres ve baskı oluşturuyor. Sonuçta kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Samsunspor bu ligin en iyi takımlarından, lig 3'üncüsü. En fazla gol atan, en az gol yiyen takımlarından biri. Gerçeği de görmek lazım. Bugün Samsunspor'a sadece bir pozisyon verdik. O da maçın başındaki gol oldu. En az pozisyon verdiğimiz maçlardan biri oldu. İlk yarı üretken olamadık. İkinci yarı kaçırdığımız pozisyonlar var, direkten dönen top var. Bunlar gol de olabilirdi ama olmadı. Elimizdeki tüm imkanları denedik. Eksik ve cezalı oyuncular var. En hazır ve fiziksek olarak en iyi oyuncular ile çıkmaya çalışıyoruz. Bazen olmayınca olmuyor. Bugün de öyle oldu, üzgünüz." diye konuştu.

        - "Geldiğimiz ilk zamandan beri biz bu protestoları yiyoruz"

        Maçın sonlarına doğru bazı taraftarların "istifa" çağrısında bulunmasına ilişkin görüşü sorulan Kaloğlu, taraftarın her zaman haklı olduğunu, daha iyisini görmek ve sonucu her zaman iyi almak istediklerini dile getirdi.

        Birazcık hakkaniyetli davranılması gerektiğini vurgulayan Kaloğlu, şunları kaydetti:

        "Geldiğimiz ilk zamandan beri biz bu protestoları yiyoruz. Hoca grubu olarak rahat da değiliz. Bu takımı 3 puandan 16 puana getirmişiz. Birçok oyuncunun kişisel verileri yüzde 50 artmış. Takımın istatistikleri artmış. Sonuçta bizden önce oynamayan birçok oyuncuya form kazandırdık. Bunlar gözükmüyor mu? Takım olarak bir bağımız var. Oyuncularla bağımız var. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe ve lig 3'üncüsü bir takım ile oynuyoruz. Formda takımlarla oynuyoruz. Bu maçlara iç sahada mağlup başlıyoruz. Bütün çalıştıklarımız bambaşka bir şeye evriliyor. Birazcık hakkaniyetli davranmak lazım. Aldığımız puanlar ortada. Çoğu maçta güçlü oynadık ama skor alamadık. Bugün de öyle. Rakibe bir tane pozisyon verdik ama bizim de pozisyonlarımız var. Son dakika gol de atabilirdik. Oyuncu grubumuz var. Değişen bir şey yok. Bu oyuncu grubu 2-3 sezondur birbirini tanıyan grup. Biz onları mental ve fiziksel olarak en iyiye getirmeye çalışıyoruz. Getirdik de zaten. Son 11 haftaya baktığımızda ben ve ekibim aldığımız puanlar ve sıralamaya baktığımızda kötü bir yerde değiliz. Bu takımı 16 puana getirdik. Biz de üzgünüz. Karşılığını alamıyoruz. Ekibimle beraber 24 saat kulüpteyiz. Her şeyle ilgileniyoruz. Bizim de yapacaklarımızın sınırı var. Biz sahaya giremeyiz ki. Oyuncu kardeşlerimizin saha içerisinde bir şeyleri değiştirmesi lazım."

        - Samsunspor cephesi

        Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise öncelikle 3 puan aldıkları için, sahadan galibiyetle ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

        Çok zor bir maç olacağını söylediğini anımsatan Reis, "Rakibimizin ligde kalma adına her puana ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Maçın ilk dakikalarında iyi bir performans gösterdik. Hemen golü bulduk. Golden sonra istemediğimiz bir performans göstermeye başladık ancak maçın geri kalan kısmında iyi savunma yaptık. Çok iyi savaştık. Kayseri de elinden geleni yapmaya çalıştı. Son dakikaya kadar baskı kurmaya çalıştı. Girdikleri son pozisyonda golü atabilirlerdi. Galibiyetle ayrılan takım biz olduk. 36 puana ulaştık, çok mutluyuz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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