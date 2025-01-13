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        Kayseri OSB İtfaiyesi 2024 yılında 388 olaya müdahale etti

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, OSB itfaiyesinin 2024'te fabrika yangınları başta olmak üzere 388 olaya müdahale ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 12:47 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:01
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        Kayseri OSB İtfaiyesi 2024 yılında 388 olaya müdahale etti
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, OSB itfaiyesinin 2024'te fabrika yangınları başta olmak üzere 388 olaya müdahale ettiğini belirtti.

        Yalçın, yazılı açıklamasında, OSB itfaiyesinin 2024 yılında fabrika yangınları başta olmak üzere, konteyner yangınları, trafik kazaları ve iş kazalarına müdahale ettiğini ifade etti.

        OSB itfaiyesinin 2024 yılında işletme tip yangınlar olarak tabir edilen 41 fabrika veya tesis yangınını söndürdüğünü anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Kayseri OSB İtfaiyesi, oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı sanayicimizin 7/24 hizmetindedir. İtfaiyemiz 388 olaya müdahale etmiştir. 2024 yılında 41 fabrika ve 33 bölge dışı yangına müdahale ederek kısa sürede söndürülmesinde rol oynamıştır. Bu yangınlarda 25 bin 272 metreküp su ve 700 litre köpük ajanı kullanılmıştır. Yangınların kısa sürede önlenmesi amacıyla firmalarımızda yürüttüğümüz ilk müdahale eğitimlerimiz sayesinde 2024 yılında 23 yangın büyümeden kontrol altına alınmıştır. Geçen yıl, 36 trafik kazası, iş kazası ve araç yangınına müdahale edilmiştir. Gelen ihbarların tamamında yerinde kontroller sağlanmıştır. Asılsız ihbar olarak kayıtlara geçen ihbar sayısı ise 68'dir."

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