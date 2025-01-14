Kayseri OSB'de EBYS ile 2024 yılında sanayiciye hizmetin hızı arttı

Kayseri Organize Sanayi (OSB) Bölge Müdürlüğünce uygulanan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile 2024 yılında sanayicilere verilen hizmetin hızı ve kalitesinde artış sağlandı.

Uyguladıkları sistemin 2024 yılı verilerine ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, OSB'ye gerek sanayicilerden gerekse de Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) başta olmak üzere kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve bilgi formlarına ilişkin yürütülen tüm çalışmaların 2 yıl önce kurdukları elektronik sistem üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti.

EBYS ile 2024 yılı içerisinde yürütülen çalışmalarda 33 bin 570 adet evrakın işlem gördüğünü belirten Yalçın, 4 bin 500'ün üzerinde giden evrakın da elektronik ortamda ilgili taraflara gönderildiğini kaydetti.

EBYS sayesinde yaklaşık 200 bin adet kağıt tasarrufu sağlanarak hem doğaya hem de ülke ekonomisine katkı sağlandığını ifade eden Yalçın, sistemin yürütülmesinde özveri ile çalışan tüm bölge personeline teşekkür etti.