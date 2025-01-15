ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, basın mensuplarıyla buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ERÜ kampüsündeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Altun, 1978 yılında kurulan üniversitenin önemli işlere imza attığını söyledi.

Köklü gelenekleri olan, kendi içerisinde fakülteleriyle her daim güçlü bir üniversite olma yolunda ilerlemeye devam ettiklerini anlatan Altun, mezun öğrencilerin hem yurt içi hem yurt dışındaki önemli firmalarda etkin görev aldıklarını ifade etti.

AR-GE faaliyetleriyle TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) gibi yerlerden ödül aldıklarını vurgulayan Altun, akademisyenleri projelerinden dolayı tebrik etti.

Erciyes Üniversitesinin kurumlarla yaptığı işbirliklerinin önemine değinen Altun, şunları kaydetti:

"800 yataklı birinci etap hastane projemizde ihalemiz tamamlandı. Bu proje yapım ihalesinde muhtemel önümüzdeki 2 hafta içerisinde gerekli değerlendirme sonucunda sözleşmeyi imzalayacağız. Bu hastanemizin projesi yaklaşık 9-10 aya yakın bir süreyi kapsıyor. Çok kapsamlı bir proje olmasından dolayı bu hastanemizin projesi yapıldıktan sonra da inşaat yapım ihale sürecine dahil olacağız. 340 milyon dolarlık devlet yatırımı olarak karşımıza çıkıyor. Burada yine Cumhurbaşkanımızın Kayseri'nin ihtiyacı olan bu hastane için de destekleri bizler için çok kıymetlidir. Çünkü üniversitemizde tek kalemde şu ana kadar yapılan en yüksek maliyetli projedir. 340 milyon dolar şu anda 12 milyar lira civarında bir maliyeti ortaya koyacaktır. Böyle bir projenin onaylanmış olması, yapılacak olması da aslında gelişen, büyüyen Kayserimizin bundan sonraki sağlık süreçlerinin planlanmasına da son derece olumlu katkılar sağlayacaktır."​​​​​​​

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise ERÜ'nün Kayseri'nin önemli bir değeri olduğunu belirterek, ev sahipliğinden dolayı Rektör Altun'a teşekkür etti.

Program, konuşmaların ardından sona erdi.