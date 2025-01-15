Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesi 13 mahalleye ulaştı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesine Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde 13 mahallenin dahil olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:08 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesi 13 mahalleye ulaştı
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesine Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde 13 mahallenin dahil olduğunu duyurdu.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesinin ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla hava kalitesinin iyileştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirildiğini belirtti.

        Proje ile konutlarında katı yakıt kullanan vatandaşların daha çevreci bir yakıt olan doğal gaz kullanımını teşvik etmeyi amaçladıklarını aktaran Büyükkılıç, "Projenin kapsamını genişlettik. Kocasinan ilçemizde Argıncık, Fevzioğlu, Kayabaşı, Mithatpaşa, Talatpaşa, Uğurevler ve Yenidoğan mahallelerimizde, Melikgazi ilçemizde de Bahçelievler, Battalgazi, Esentepe, Esenyurt, Kazım Karabekir ve Yıldırım Beyazıt mahallelerimiz, kombi yardım kampanyamıza dahil oldu. Böylelikle kampanyamız, 13 mahalleye ulaştı." ifadelerini kulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İkinci Trump döneminde neler yaşanacak?
        İkinci Trump döneminde neler yaşanacak?
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası

        Benzer Haberler

        İstanbul'dan gelen lise öğrencilerine Kayseri'de afet farkındalık eğitimi v...
        İstanbul'dan gelen lise öğrencilerine Kayseri'de afet farkındalık eğitimi v...
        Kayseri'de 1120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Kayseri'de 1120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, basın mensuplarıyla buluştu
        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, basın mensuplarıyla buluştu
        Erciyes yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor
        Erciyes yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevine Hüseyin Okandan getirildi
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevine Hüseyin Okandan getirildi
        Kayseri'de Çevresel Sürdürülebilirlik Akademisi'nin lansmanı yapıldı
        Kayseri'de Çevresel Sürdürülebilirlik Akademisi'nin lansmanı yapıldı