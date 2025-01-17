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        Kayseri'de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi

        Kayseri'de, yarıyıl tatili dolayısıyla il genelinde 315 bin 385 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:41 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:41
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        Kayseri'de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi
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        Kayseri'de, yarıyıl tatili dolayısıyla il genelinde 315 bin 385 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler, CHP Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrencilere karne verdi.

        Akar, karne dağıtım töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimin önemine değinerek, öğrencilerin akıllı, zeki ve çalışkan olduğunu söyledi.

        Çocukların Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu anlatan Akar, "Gençlerimizin vatanına, milletine, Cumhuriyete, bayrağa bağlı şekilde yetişmesi büyük önem arz etmekte. Biliyorsunuz yeni uygulamalarla bu konu üzerine önemle durulmakta. Bunlar gençlerimize ilk baştan itibaren öğretilmekte, anlatılmakta." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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