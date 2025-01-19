Kayseri'nin alp kıyafetli renkli siması ilgi çekiyor

TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'nin işlek cadde ve sokaklarında Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait alp kıyafetiyle dolaşan inşaat şantiye şefi Orhan Gezer, kostümüyle görenlerin dikkatini çekiyor.

Kocasinan ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Gezer, yurt dışındaki bazı kişilerin farklı kıyafetler giyip kültürlerini tanıtmalarına ilişkin görüntüleri bir süre önce sosyal medyada gördü.

Videodan etkilenen Gezer, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait alp kıyafeti giymeye karar verdi.

Kentteki ustaya deriden özel zırh, börk (başlık), kaftan, kemer ile kolçak diktiren Gezer, giydiği kıyafeti çizme, yüzük, kılıç kınıyla tamamlıyor.

Haftanın belirli günleri alp kostümüyle kentin işlek cadde ve sokaklarında gezen Gezer, ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiriyor.

- "Bu kostümü giyip gezmek gurur verici"

Kayseri'nin renkli siması Orhan Gezer, AA muhabirine, Türkiye'nin çok köklü ve şanlı bir geçmişe sahip olduğunu, ecdadı rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi.

Alp kıyafetinin geçmişten bir miras olduğunu ifade eden Gezer, alplerin geçmişte cesur ve korkusuz savaşçılar olduğuna dikkati çekti.

İnternette zaman geçirdiği sırada yurt dışında bazı kişilerin kendi tarihi değerlerini yansıtan kıyafetler giyerek sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görüntülerin dikkatini çektiğini belirten Gezer, şöyle konuştu:

"İnternette gezerken Viking ve farklı geleneksel kıyafetlerle gezen, kendi örf ve adetlerini tanıtan insanlara denk geldim. 'Biz bunu neden yapmıyoruz? Bizim çok büyük bir geçmişimiz var, ben de bu geçmişi bir şekilde tanıtmalıyım' dedim. Bu süreç bayağı meşakkatli oldu. Kostüm 8 ayda dikildi. Kafamda bir şeylerin canlanması gerekiyordu, canlandı. Bu kostümü giyip gezmek gurur verici bir şey ama tepkilerin ne olacağını bilmediğin için öz güveni kendime aşılamak da zaman aldı."

- "Vatandaşların gururlu ve şaşkın bakışları arasında sokaklarda geziyorum"