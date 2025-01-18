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        AK Parti Kayseri İl Başkanlığında görev değişimi

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığına seçilen Hüseyin Okandan, görevi Fatih Üzüm'den devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 15:55 Güncelleme: 18.01.2025 - 16:19
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        AK Parti Kayseri İl Başkanlığında görev değişimi
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığına seçilen Hüseyin Okandan, görevi Fatih Üzüm'den devraldı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, il binasında düzenlenen törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, il yönetimi ve partililer katıldı.

        Burada konuşan Akar, görevi teslim eden Üzüm'e başarılarından dolayı teşekkür ederek, Okandan'a başarılar diledi.

        Bayrak değişse de amacın değişmediğini, amaçlarının halka hizmet olduğunu belirten Akar, "Elimizden gelen neyse, milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda yapılması gereken ne varsa onları yapmaya çalışacağız. 20 sene önce neredeydik, şimdi nerelere geldik. İnşallah bekamız ve refahımız en üst seviyeye çıkacak. Kayserili hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde tercüme edeceğiz. Gençlerimizin eğitimine önem vereceğiz, kendi eğitimimize de çok önem vereceğiz. Bazı şeyleri bilmemiz, inancımızı tazelememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        Kayseri için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade eden İl Başkanı Okandan ise "Özellikle bu süreçte Fatih bey ile güzel bir muhabbetimiz oldu ama insanların nefsini kontrol etmesi gerçekten çok zordur. Bizim Fatih beyle bu samimiyeti sağlamış olmamız, gerçekten bu teşkilatın selameti için çok kıymetli. Sayın bakanımızın özellikle bu güzel söylemlerine mazhar olmak bizim için çok değerli. İnşallah Allah muvaffak etsin. Sayın Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz taahhütleri de inşallah yerine getireceğiz." ifadelerin kullandı.

        Tören, devir teslimin ardından sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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