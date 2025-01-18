Kayseri'de 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kayseri'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İ.K. yönetimindeki 38 DD 027 plakalı otomobil, M.Y. idaresindeki 38 ADZ 802 plakalı otomobil, H.K'nin kullandığı 38 EB 105 plakalı araç ve S.C.T. yönetimindeki 38 UH 910 plakalı araç, merkeze bağlı Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle elektrik direğinin de devrildiği kazada, M.Y'nin kullandığı araçta bulunan P.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.
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