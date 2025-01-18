Erciyes'te yarıyıl tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşandı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulanan Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes, yarıyıl tatilinin ilk gününde kayakseverler tarafından ilgi gördü.

Tatilin ilk gününü Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, pistlerde ve tesislerde yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Kayakseverlerden Abdullah Çalı, güzel havayı değerlendirmek için Erciyes'e geldiğini, tatil nedeniyle öğrencilerin yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Konya'nın Akşehir ilçesinden gelen öğrenci Duru Kaya da yarıyıl tatilini fırsata çevirmek için Erciyes'e geldiğini belirtti.

Kaya, "Tatili burada geçirmek istedik. Ortam çok güzel. Tatil için iyi bir fırsat." dedi.

Özgür Kaya da her yıl Erciyes'te kayak yaptığını, bu yıl da yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarıyla geldiğini kaydetti.

Tuğba Çapar ise "Tatil nedeniyle çocuklarla Erciyes'e geldik. Erciyes'i çok seviyoruz. Burada kayak yapmak çok güzel. Pist sayının fazla olması önemli." ifadesini kullandı.