Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan K.T. (25), A.E.C. (26) ve K.A. (22) hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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