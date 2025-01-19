Öğrenciler yarıyıl tatilinde Erciyes'te kayak öğreniyor

Kayak okulunun 1250 lira katılım ücretli paketli kursu servis, snowboard, snowboard ayakkabısı, kayak, kayak ayakkabısı, baston, kask, gözlük, teleferik ve öğle yemeği dahil olarak kayak severlere sunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ yönetimindeki Erciyes Kayak Okulu, yarıyıl dönemi kayak ve snowboard eğitimlerine başladı.

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