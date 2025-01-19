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        Öğrenciler yarıyıl tatilinde Erciyes'te kayak öğreniyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Kayak Okulu, yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik kayak ve snowboard eğitimi veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:43 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:51
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        Öğrenciler yarıyıl tatilinde Erciyes'te kayak öğreniyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Kayak Okulu, yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik kayak ve snowboard eğitimi veriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ yönetimindeki Erciyes Kayak Okulu, yarıyıl dönemi kayak ve snowboard eğitimlerine başladı.

        Tatilde öğrencilerin ilgi gösterdiği eğitimler için özel kurs düzenleniyor.

        Kayak okulundaki kayak ve snowboard kurslarında öğrenciler kayak yapmanın püf noktalarını öğreniyor.

        Kayak okulunun 1250 lira katılım ücretli paketli kursu servis, snowboard, snowboard ayakkabısı, kayak, kayak ayakkabısı, baston, kask, gözlük, teleferik ve öğle yemeği dahil olarak kayak severlere sunuluyor.

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