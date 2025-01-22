Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan araçtaki Y.A, F.B, H.A, H.K.D. ve M.A.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki aracı durdurdu.

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