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        Kayseri'de babasının silahla yaraladığı çocuk yaşamını yitirdi

        Kayseri'de babasının silahla yaraladığı 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:50 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:50
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        Kayseri'de babasının silahla yaraladığı çocuk yaşamını yitirdi
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        Kayseri'de babasının silahla yaraladığı 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'ta önceki gün babası Volkan K. tarafından tüfekle vurulan Demir K, 2 gündür tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Demir K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi.

        Öte yandan baba Volkan K'nin emniyetteki ifadesinde, çocuğunu silahını temizlerken kazara vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

        - Olay

        Baba Volkan K'nin önceki gün silahla yaraladığı oğlu Demir K, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Volkan K. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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