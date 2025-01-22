Kayseri'de babasının silahla yaraladığı çocuk yaşamını yitirdi
Kayseri'de babasının silahla yaraladığı 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kayseri'de babasının silahla yaraladığı 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'ta önceki gün babası Volkan K. tarafından tüfekle vurulan Demir K, 2 gündür tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Demir K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi.
Öte yandan baba Volkan K'nin emniyetteki ifadesinde, çocuğunu silahını temizlerken kazara vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.
- Olay
Baba Volkan K'nin önceki gün silahla yaraladığı oğlu Demir K, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Volkan K. tutuklanmıştı.
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