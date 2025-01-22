Kayseri'de babasının silahla yaraladığı çocuk yaşamını yitirdi

Baba Volkan K'nin önceki gün silahla yaraladığı oğlu Demir K, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Volkan K. tutuklanmıştı.

Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'ta önceki gün babası Volkan K. tarafından tüfekle vurulan Demir K, 2 gündür tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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