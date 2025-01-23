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        Kayseri'de okul binaları yükümlülerin elleriyle güzelleşiyor

        RAMAZAN KAYA - Kayseri'de denetimli serbestlik tedbirlerinden yararlanan 10 yükümlü, yarıyıl tatilinde okulların boya, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:00 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:00
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        Kayseri'de okul binaları yükümlülerin elleriyle güzelleşiyor
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        RAMAZAN KAYA - Kayseri'de denetimli serbestlik tedbirlerinden yararlanan 10 yükümlü, yarıyıl tatilinde okulların boya, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yapıyor.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin meslek öğrenerek topluma kazandırılması amacıyla meslek edindirme projeleri yürütüyor.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde boyacılık kursu alan 10 yükümlü, yarıyıl tatilinde Mustafa Özgür İlkokulu, Ayşe Ahmet İnci İlkokulu ile Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni boya, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarıyla güzelleştiriyor.

        - "Okulumuzu yeni bir görüntüye kavuşturacağız"

        Çalışmaların sürdüğü Mustafa Özgür İlkokulu Müdürü Osman Büber, AA muhabirine, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne müracaatta bulunduklarını söyledi.

        Taleplerinin olumlu karşılandığını ifade eden Büber, "Okulumuzun dış cephesini boyatmak için 6 kişilik ekip ayarladılar. Pazartesi gününden itibaren ekibimiz çalışmaya başladı. İnşallah bu hafta içerisinde okulumuzu yeni bir görüntüye kavuşturmuş oluruz. Bizlere bu desteği veren Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve ekibine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Yarıyıl tatilinin bitiminde çocuklara da sürpriz olacağını belirten Büber, şunları kaydetti:

        "Tamamen toplum yararına çalışma kapsamında bu işi yürütüyorlar. Biz de kendilerine kamu adına çok teşekkür ediyoruz. Okul aile birliği olarak boyayı aldık. Masraflar bizden, işçilik onlardan. Emeklerine sağlık, iyi bir ekip olmuşlar. Yükümlüler, mesleği başlarında bulunan ustadan öğrenmişler. Topluma kazandırılmaları, yeni bir meslek sahibi olmaları çok güzel bir şey. Faydalı bir iş yapıyorlar. Bunu gördüm, sevindim. Her şey mimari projeye uygun yapılıyor. Cıvıl cıvıl olacak, ilkokula yakışır bir renk oluşacak."

        Büber, diğer eğitim kurumlarının da Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne talepte bulunmaları halinde bu tür hizmetlerden yararlanabileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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