Kayseri'de hakkında 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 21 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 21 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan ilçesinde arananlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Fatih Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 2 ayrı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 21 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalandı.
Başka suçlardan da 4 aydır arandığı belirlenen hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.