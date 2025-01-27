Kayseri'de son bir haftada, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 177 hükümlü yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 20-26 Ocak arasında gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, 20-26 Ocak arasında yapılan uygulamalarda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 177 hükümlü yakalandı, adli işlemlerinin ardından 80 hükümlü cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 38 şüpheliden 22'si tutuklandı, ekiplerce yapılan aramalarda 207, 26 gram uyuşturucu madde, 32 uyuşturucu hap ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

Terör örgütü soruşturmalarında 4 zanlıya yasal işlem yapılırken, ekiplerce kentte yapılan denetimlerde 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 4 bıçak yakalandı.

Kaçakçılık operasyonlarında aranan 19 şüpheli yakalanırken toplamda 31 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda da 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklanırken ele geçirilen 2 motosiklet ile 1 cep telefonu sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan kumar oynadığı tespit edilen 4 zanlıya 46 bin 235 lira idari para cezası uygulanırken, 3 ayrı fuhuş olayında 6 şüpheliye idari yaptırım uygulandı.