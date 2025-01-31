Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de silah ticareti iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de silah ticareti yaptığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 09:49 Güncelleme: 31.01.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de silah ticareti iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Kayseri'de silah ticareti yaptığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda H.S. (19) yakalandı.

        Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve 33 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Ekrem İmamoğlu bugün ifade verecek
        Ekrem İmamoğlu bugün ifade verecek
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Fotoğraflarda göz bebeği detayı!
        Fotoğraflarda göz bebeği detayı!
        3 il için yağmur uyarısı! Buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor
        3 il için yağmur uyarısı! Buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor
        Yalan dedektörleri "yalandan" ibaret olabilir!
        Yalan dedektörleri "yalandan" ibaret olabilir!
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Cimbom Hollanda'da fırsat tepti!
        Cimbom Hollanda'da fırsat tepti!
        Fenerbahçe play-off biletini beraberlikle aldı
        Fenerbahçe play-off biletini beraberlikle aldı
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya veda!
        Uyarıyı açıkladı
        Uyarıyı açıkladı
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması

        Benzer Haberler

        Kayseri'de üvey kardeşine istismar sanığına 10 yıl hapis
        Kayseri'de üvey kardeşine istismar sanığına 10 yıl hapis
        Eski sevgilisini öldürüp, tekme atmış; 'Öl lan' diye bağırmış
        Eski sevgilisini öldürüp, tekme atmış; 'Öl lan' diye bağırmış
        Kayseri'de proje kapsamında üreticilere 100 manda dağıtıldı
        Kayseri'de proje kapsamında üreticilere 100 manda dağıtıldı
        Kayseri'de 4 katlı binada yangın; 11 kişi dumandan etkilendi
        Kayseri'de 4 katlı binada yangın; 11 kişi dumandan etkilendi
        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi
        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi
        Kayseri'de eski kız arkadaşını öldüren sanığın yeniden yargılanmasına başla...
        Kayseri'de eski kız arkadaşını öldüren sanığın yeniden yargılanmasına başla...