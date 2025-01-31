Kayseri'de 61 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 61 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.O'yu Hunat Mahallesi'nde yakaladı.

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