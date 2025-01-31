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        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:57 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:57
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        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde iki grup arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya karışan şüpheliler, İldem Polis Merkezi Amirliği'ne ifade vermeye gitti.

        Burada ifadeleri alınan şüpheliler arasında karakol binasının arkasında yakınlarının da katılmasıyla yeniden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Olay yerine özel harekat ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ve sağlık sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitil hastanelere kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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