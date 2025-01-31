Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Olay yerine özel harekat ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ve sağlık sevk edildi.

Burada ifadeleri alınan şüpheliler arasında karakol binasının arkasında yakınlarının da katılmasıyla yeniden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

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