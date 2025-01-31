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        GÜNCELLEME - Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 19:56 Güncelleme: 31.01.2025 - 19:56
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde Y.K.Ö, M.K, G.K. ile S.C, T.C. ve B.C. arasında, "market sırası" yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya karışan şüpheliler, İldem Polis Merkezi Amirliği'ne ifade vermeye gitti.

        Burada ifadeleri alınan şüpheliler arasında karakol binasının arkasında yakınlarının da katılmasıyla yeniden çıkan silahlı kavgada, B.G, D.K. ve M.K. tabancayla yaralandı.

        Olay yerine özel harekat ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ve sağlık sevk edildi. Olayda ağır yaralanan B.G. ile D.K. ve M.K. sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis, söz konusu olayla ilgili şüpheliler Y.K.Ö, G.K, S.C, T.C, B.C, K.C. ve S.C'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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