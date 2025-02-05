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        Kayseri'de hakkında 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:37 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:37
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        Kayseri'de hakkında 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında hırsızlık suçundan 11 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (30) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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