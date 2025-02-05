Kayseri'de hakkında 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında hırsızlık suçundan 11 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (30) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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