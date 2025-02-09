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        Kayseri'de Cumhur İttifakı değerlendirme toplantısında bir araya geldi

        Kayseri'de, Cumhur İttifakı kentte yapılacak projelerle ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 15:51 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:57
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        Kayseri'de Cumhur İttifakı değerlendirme toplantısında bir araya geldi
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        Kayseri'de, Cumhur İttifakı kentte yapılacak projelerle ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, MHP Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi, Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan belediye başkanlarıyla kent merkezi ve ilçelerdeki projelerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Büyükkılıç, "Şehrimiz için gece gündüz demeden çalışıyor, hizmet üretiyoruz. Bu amaçla da tüm belediye başkanlarımızla istişare ve uyum içerisindeyiz. Bugün de Cumhur İttifakı belediyelerimizle Erciyes'te verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda, Erciyes Kayak Merkezimiz ile ilgili de bir sunu ile değerli misafirlerimizi Erciyes'te yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdik." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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