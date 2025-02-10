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        Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, aralarında işçi servisinin de bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 19:31 Güncelleme: 10.02.2025 - 19:39
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        Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, aralarında işçi servisinin de bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, H.T. idaresindeki 38 P 0360 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsü ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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