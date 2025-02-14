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        Kayserispor'da Eyüpspor maçının hazırlıkları devam ediyor

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında ikas Eyüpspor ile 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 20:24 Güncelleme: 14.02.2025 - 20:31
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        Kayserispor'da Eyüpspor maçının hazırlıkları devam ediyor
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında ikas Eyüpspor ile 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki idman, teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetimde gerçekleştirildi.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

        ​​​​​​​Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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