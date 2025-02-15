Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı Erciyes'te başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı dikey yarışlarla Kayseri'de başladı.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen şampiyonada, yarışçılar için farklı noktalarda start verildi.

Kadın ve erkek olmak üzere 14, 16, 18 ve 20 yaş altı kategorilerinin yanı sıra büyüklerde düzenlenen yarışta, sporcular 300 ile 700 metre arasında değişen parkurlarda tırmanışa geçti.

Sporcuların tırmanışı 2 bin 600 rakımdaki Lifos Tepesi'nde sona erdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, AA muhabirine, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yarışmaya 62 sporcunun katıldığını belirten Yılmaz, "Bu şampiyonaya katılanlar, ikinci ayak için puan toplayacaklar ve Türkiye şampiyonu belirlenecek. Yarın da bireysel yarışlar olacak. Bu etkinlik Erciyes için çok önemli. Biz 2026 yılında Gençler Dağ Kayağı Dünya Şampiyonası'na ev sahipilği yapmayı arzuluyoruz." diye konuştu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Uçkun da Hacılar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erciyes AŞ'nin katkılarıyla organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, destekleri için teşekkür etti.

Yarışlar, yarın bireysel kategoride devam edecek.