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        Kayseri'de 31 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 31 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan firari kadın hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 21:30 Güncelleme: 17.02.2025 - 21:30
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        Kayseri'de 31 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 31 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan firari kadın hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "hırsızlık" ile "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından aranan ve hakkında 31 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'yi (35) operasyonla yakaladı.

        5 farklı ilde 17 suç kaydı olan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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