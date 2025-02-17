Kayseri'de 31 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 31 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan firari kadın hükümlü cezaevine gönderildi.
Kayseri'de hakkında 31 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan firari kadın hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" ile "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından aranan ve hakkında 31 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'yi (35) operasyonla yakaladı.
5 farklı ilde 17 suç kaydı olan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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