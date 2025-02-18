Kayseri'de ramazan etkinlikleri heyecanı yaşanacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında vatandaşlar için özel etkinlikler düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan etkinlikleri kapsamında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde konserler, sohbetler, çocuk etkinlikleri ve kültürel gösteriler yapılacak.

İftar sonrası çocuklara özel gösteriler, meddah ve Karagöz-Hacivat oyunları gibi geleneksel etkinlikler de düzenlenecek.

Teravih sonrası ise konserler, tasavvuf müziği dinletileri, söyleşiler ve çeşitli kültürel programlar gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ramazanın sadece oruç tutmak ve iftar sofralarında bir araya gelmekten daha fazlası olduğunu belirtti.

Ramazanın içsel arınma, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma fırsatı sunduğunu anlatan Büyükkılıç, ramazanın İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.