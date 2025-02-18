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        Kayseri Üniversitesince yürütülecek projeyle MYO öğrencileri girişimciliğe hazırlanacak

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) koordinatörlüğünde yürütülecek projeyle kentte öğrenim gören Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri ve mezunları, girişimcilik ekosistemine hazırlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:02 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:02
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        Kayseri Üniversitesince yürütülecek projeyle MYO öğrencileri girişimciliğe hazırlanacak
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        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) koordinatörlüğünde yürütülecek projeyle kentte öğrenim gören Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri ve mezunları, girişimcilik ekosistemine hazırlanacak.

        KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'nın öncülüğünde oluşturulan "StartUpMYO Proje Yarışması" ile ilgili Rektörlük Toplantı Salonu'nda toplantı yapıldı.

        Burada konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, MYO'ların marka değerini yükseltmek ve öğrencilerin mesleki bağlılıklarını artırmak adına yarışmanın önemli bir imkan olduğunu belirtti.

        Genç girişimcilerin yenilikçi projelerini hayata geçirmelerini teşvik etmeyi amaçlayan yarışmaya, KAYÜ web sayfası üzerinden yapılan başvurular, akademiden, Kültepe Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile iş dünyasından (meslek örgütlerinden) oluşan bir komite tarafından değerlendirilecek.

        Final aşamasında dereceye giren en iyi 3 proje, Kültepe Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından maddi destek ile ödüllendirilecek.

        Ticari değeri olan ve uygulanabilirliği bulunan projelerin melek yatırımcılara ve girişim sermayesi yatırım fonlarına erişimleri için gerekli destek sağlanacak.

        Mesleki yükseköğrenim gören öğrencileri teşvik etmeyi hedefleyen yarışma, genç girişimcileri desteklemenin yanı sıra Kayseri'nin sanayi ve teknoloji potansiyelini artırmayı da hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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