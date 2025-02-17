3 yolcu otomobilin camlarından sarktı; sürücüye 2 bin 979 TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin otomobilin camlarından sarktığı görüntü üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda görüntülerdeki otomobil ve sürücüsü tespit edildi. Sürücüye trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 979 TL idari para cezası uygulanıp, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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