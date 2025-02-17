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        3 yolcu otomobilin camlarından sarktı; sürücüye 2 bin 979 TL ceza

        KAYSERİ'de, seyir halindeyken içindekilerin camından sarktığı otomobilin sürücüsüne 2 bin 979 TL ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:50
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        3 yolcu otomobilin camlarından sarktı; sürücüye 2 bin 979 TL ceza
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        KAYSERİ'de, seyir halindeyken içindekilerin camından sarktığı otomobilin sürücüsüne 2 bin 979 TL ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin otomobilin camlarından sarktığı görüntü üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda görüntülerdeki otomobil ve sürücüsü tespit edildi. Sürücüye trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 979 TL idari para cezası uygulanıp, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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