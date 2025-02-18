Kayseri'de raylı sistem ulaşımında "Gittiğin Kadar Öde" uygulamasına geçiliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yakın zamanda hayata geçirmeyi planladıkları "Gittiğin Kadar Öde" uygulamasıyla raylı sistemde esnek bir ücretlendirme modeli sunacaklarını duyurdu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri Ulaşım AŞ tarafından yürütülen projeyle, raylı sistem kullanıcıları seyahat ettikleri istasyon sayısına göre ödeme yapacaklarını belirtti.

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile Kayseri'nin akıllı şehircilik yolculuğunun hız kazanacağını aktaran Büyükkılıç, "Gittiğin kadar öde sistemiyle raylı sistemle ulaşımın daha çok tercih edilmesini amaçlıyoruz. Yeni modelin, Kayseri'de toplu taşıma kullanan hemşehrilerimizin beklentilerini karşılayacağını, şehirdeki ulaşım kültürüne katkı sağlayacak bir dönüşüm başlatacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürü Muhammed Biçimveren de sistemin 2025 yılı içinde tam anlamıyla devreye girmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Kayseri'nin mevcut 75 istasyonlu raylı sistem ağında, 45 istasyona ait altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildiren Biçimveren, şunları kaydetti:

"Geri kalan 30 istasyon için de altyapı hazırlıkları devam ediyor. Yeni ücretlendirme modeli akıllı kartlar ve mesafe bazlı ücret sistemiyle entegre edilecek. Bunun yanı sıra, ücret iade cihazlarında kullanılacak yazılımın test ve entegrasyon çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor."