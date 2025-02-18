Kayseri'de 5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

İkamette yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ile 4 fişek ele geçirildi.

Bu kapsamda, "hırsızlık" ve "silahla tehdit" suçlarından 5 ayrı araması bulunan Y.A. (27) saklandığı adreste yakalandı.

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