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        Kayseri'de 5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

        Kayseri'de 5 ayrı suçtan aranan şüpheli, saklandığı ikamette gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 17:27 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:27
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        Kayseri'de 5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de 5 ayrı suçtan aranan şüpheli, saklandığı ikamette gözaltına alındı.

        Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "hırsızlık" ve "silahla tehdit" suçlarından 5 ayrı araması bulunan Y.A. (27) saklandığı adreste yakalandı.

        İkamette yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ile 4 fişek ele geçirildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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